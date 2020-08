Infortunio Gollini: ansia Atalanta in vista della Champions (Di sabato 1 agosto 2020) Infortunio Gollini: le condizioni del portiere dell’Atalanta, uscito dopo cinque minuti di gioco contro l’Inter Brutte notizie per l’Atalanta. Pierluigi Gollini ha dovuto abbandonare il campo dopo appena cinque minuti di gioco (e aver subito gol da Danilo D’Ambrosio) a causa di un Infortunio al ginocchio. Oltre alla partita contro l’Inter, il portiere della Dea rischia di saltare l’impegno di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Avvio da dimenticare per Gollini. Nel match tra Atalanta e Inter, valevole per la trentottesima e ultima giornata, l’estremo difensore bergamasco esce a vuoto e propizia il gol di Danilo D’Ambrosio. U ...Sorprese arriveranno, questo è certo. In situazioni come quella del portiere è davvero impronosticabile la scelta dell'allenatore, perchè non arrivano indicazioni per questo tipo di situazioni neppure ...