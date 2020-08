India, arrestato il killer dei tassisti: movente assurdo (Di sabato 1 agosto 2020) India, arrestato finalmente il killer dei tassisti. Dopo sei mesi di fuga, l’uomo è stato fermato Nuova Delhi dove ha confessato l’omicidio di almeno 50 autisti. India, arrestato il serial killer dei tassisti. L’uomo, un medico di 62 anni, ha ammesso di aver uccisi almeno 50 per poi gettarne i corpi in un canale pieno … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agli agenti ha confessato di essere coinvolto nell'assassinio di almeno 50 tassisti. Dopo averli ammazzati, ha ammesso, ne ha gettato i corpi in un canale infestato da coccodrilli. E' finita in India ...Un uomo è stato arrestato dopo aver violato la libertà vigilata. Era in carcere per l’omicidio di 7 persone ma ne avrebbe uccise almeno 50. Poi rivendeva i loro taxi Ha tolto la vita ad almeno cinquan ...