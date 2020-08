Incendio Roma: fiamme in zona EUR-cavalcavia Magliana (Di sabato 1 agosto 2020) Nuovo Incendio segnalato a Roma: secondo le prime informazioni un rogo si sarebbe sviluppato in zona EUR–cavalcavia Magliana.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : #Roma, dalle 14:30 #vigilidelfuoco impegnati su più fronti in loc. Spinaceto per un #incendio di vegetazione: squad… - roma_paoletta : E anche oggi non poteva mancare l'incendio pomeridiano... Altezza EUR cavalcavia Magliana, credo Sempre fa quella… - espressione24 : L'AQUILA - Gruppo di scout di Roma, in escursione fra i monti dell'aquilano, tratti in salvo ed evacuati dai Carab… - 79_Alessio : RT @romatoday: roma 'Dammi i soldi o ti incendio casa': 25enne minaccia per mesi la madre, lei lo denuncia - francoamicucci1 : RT @romatoday: roma 'Dammi i soldi o ti incendio casa': 25enne minaccia per mesi la madre, lei lo denuncia -