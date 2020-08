Inaugurazione del ponte di Genova: sarà consegnato ai Benetton (Di sabato 1 agosto 2020) Un dettaglio più simbolico che sostanziale, ma che ha una sua valenza politica. Lunedì 3 agosto quando sarà inaugurato il nuovo ponte di Genova la società Autostrade per l’Italia sarà ancora per l’88% sotto il controllo di Atlantia, la holding della famiglia Benetton. E il viadotto sul Polcevera gli sarà riconsegnato dalla gestione commissariale. I ritardi sulla firma di Cassa depositi e prestiti Una scadenza politica non rispettata. Anche se la strada è già segnata, dopo mesi di battaglie del governo con Atlantia per rilevare la gestione della rete autostradale, questo episodio potrebbe comunque essere visto come una crepa nell’immagine di tutta l’opera. L’operazione per diluire le azioni di Atlantia nel in Aspi sarebbe sul punto di ... Leggi su quifinanza

