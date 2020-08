In Puglia 20 nuovi casi di Covid, 4 nel Barese. Il dg dell'Asl: 'Due nuclei familiari contagiati' (Di sabato 1 agosto 2020) Venti nuovi casi di Covid in Puglia: il picco dei contagi è stato registrato nel bollettino regionale odierno, su un totale di 1832 test effettuati. Nel Barese sono stati riscontrati 4 casi, 12 nel ... Leggi su baritoday

matteosalvinimi : La Puglia come “campo profughi infetti”, alla faccia della salute e del turismo? Follia targata PD. A settembre sfr… - micheleemiliano : La #Puglia ha una nuova casa del cinema: #ApuliaFilmHouse. Si trova a Bari, nell’ex Palazzo del Mezzogiorno alla Fi… - Larsenalea : RT @gabrillasarti2: @francescatotolo 128 in Veneto, 28 nel Lazio, Puglia e Sicilia, questi i nuovi contagi , Mattarella bacchetta gli itali… - TaBuonaSera : #COVID19, bollettino #Puglia #1agosto 20 nuovi positivi #Oggi - tusciaweb : Undici nuovi positivi in Puglia dopo una festa di compleanno Sembra che il tutto sia partito da una festa di -