In carcere da nove mesi in attesa d’interrogatorio | il calvario giudiziario dell’ex-deputato Pittelli

Brutto affare quando è la realtà a superare l'immaginazione. Molti ancora ricordano il volto impietrito di Alberto Sordi nei panni di Giuseppe Di Noi, geometra italiano arrestato alla frontiera proveniente dalla Svezia, nazione in cui si era trasferito anni addietro. E dove si era sposato con Ingrid, madre dei suoi due figli. La polizia lo porta via per poi sballottolarlo da un carcere all'altro senza che mai qualcuno trovi il tempo e la voglia per spiegargli il motivo di quelle manette. Lo saprà solo quando sarà scagionato: omicidio colposo. Un tedesco era morto per il crollo di un viadotto costruito dall'impresa in cui il «detenuto in attesa di giudizio» lavorava. Solo che l'avevano realizzata quando lui era già volato in Svezia. Pittelli è rinchiuso nel ...

Ultime Notizie dalla rete : carcere nove Emergenza carceri: in Campania nove suicidi in quattro mesi NapoliToday Carabinieri Piacenza, “volevano che vendessi la loro droga, rifiutai e mi massacrarono”: parla Israel, vittima dei militari della Levante

È arrivato in Italia cercando lavoro, fortuna, una vita migliore. Fino ad ora, Israel Anyanku, nato in Nigeria 25 anni fa, da noi ha trovato carabinieri infedeli che l’hanno picchiato a sangue e perso ...

Emergenza carceri: in Campania nove suicidi in quattro mesi

Non saranno archiviate come vittime del Covid-19, eppure è difficile non collegare all'emergenza sanitaria i nove morti in carcere registrati in Campania dal 27 marzo 2020 a oggi. Il rapporto carceri ...

