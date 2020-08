In Campania carta d’identità al ristorante o multa da mille euro (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo il caso dei clienti del ristorante “Lo Scoglio”, dove tre camerieri sono risultati positivi al coronavirus, che avevano fornito generalità false il governatore della Campania Vincenzo De Luca corre ai ripari con un’ordinanza che obbliga i clienti a esibire un documento d’identità per poter mangiare al ristorante. La pena è una multa di mille euro per i ristoratori che non chiederanno il documento e la chiusura del locale. In Campania carta d’identità al ristorante o multa da mille euro L’ordinanza è la numero 64 e ai gestori dei locali non è piaciuta moltissimo: ci si chiede come possano difendere nel ... Leggi su nextquotidiano

