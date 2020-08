In arrivo temporali al Nord, allerta della Protezione civile (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA – Forti temporali, fulmini, grandinate e forti raffiche di vento. Da questa sera arriva il maltempo al Nord, in particolare sulla Lombardia per cui la Protezione civile ha emesso l’allerta arancione da stasera e per tutta la giornata di domani. Allerta gialla per altre regioni interessate dal maltempo tra cui Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna. Leggi su dire

