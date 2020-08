Immobile nella storia, vince capocannoniere e Scarpa d’oro. E’ il terzo italiano a riuscirci, fermato il dominio di Messi (Di sabato 1 agosto 2020) E’ stata una stagione veramente entusiasmante per l’attaccante Ciro Immobile, il calciatore ha trascinato la Lazio con gol e grandi prestazioni, non è riuscito a portare i biancocelesti allo scudetto, ma la qualificazione in Champions League rappresenta già un obiettivo importantissimo. Cristiano Ronaldo non è stato convocato per la partita della Juventus contro la Roma, il calciatore della Lazio può festeggiare, con una giornata d’anticipo un doppio traguardo storico: la vittoria della classifica Capocannonieri e della Scarpa d’oro, in particolar modo quest’ultima impresa rappresenta un punto di arrivo veramente prestigioso. Immobile sarà il terzo italiano a vincere il premio individuale per il bomber più ... Leggi su calcioweb.eu

