Immobile eguaglia Higuain, 36 gol da record come il Pipita (Di sabato 1 agosto 2020) Ciro Immobile con il pari segnato al Napoli chiude la stagione con 36 gol ed eguaglia Gonzalo Higuain (della stagione 2015/2016) con la maglia del Napoli in Serie A. L’attaccante della Lazio – entra nella storia del calcio italiano – dopo aver vinto la scarpa d’oro anche grazie all’assenza di Cristiano Ronaldo contro la Roma che non ha potuto provare il sorpasso, chiude l’anno come miglior bomber in una singola stagione e si mette affianco del Pipita che con il Napoli aveva firmato i 36 gol quattro anni fa. 22' 1-1 IL PAREGGIO DI @ciroImmobile!!!!!!! SONO TRENTASEI!!!!!!!! Destro di #KingCiro che anticipa tutti sul primo palo!!!!! #CMonEagles pic.twitter.com/NtW8LmZdJR — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 1, 2020 Foto: profilo twitter ... Leggi su alfredopedulla

SkySport : Serie A, classifica marcatori in una stagione: Immobile eguaglia il record di Higuain - DAZN_IT : 36 gol in una singola stagione in Serie A ? Con il gol al Napoli, Immobile eguaglia il record di Higuain ?? #DAZN - Eurosport_IT : Con la rete contro il Napoli, Ciro #Immobile eguaglia il record di #Higuain: 36 gol in un solo campionato ????? ?… - infoitsport : Il secondo posto è dell'Inter. Immobile eguaglia Higuain VIDEO - AlessandroPerl6 : La Roma espugna lo stadium 1-3.. L'Inter vince 0-2 a Bergamo Il Milan batte 3-1 il Cagliari Il Napoli sconfigge la… -