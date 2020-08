Immigrazione, Vittorio Feltri a Gherardo Colombo: "Se recuperi dalle onde uno sfigato che affoga te lo porti a casa" (Di sabato 1 agosto 2020) Leggo sui giornali di proprietà di industriali attacchi furibondi a Matteo Salvini ormai destinato a essere processato per aver frenato la invasione selvaggia dei migranti. Non ne sono stupito. La ... Leggi su liberoquotidiano

Stoico26356790 : RT @GeMa7799: Immigrazione, Vittorio Feltri a Gherardo Colombo: 'Se recuperi dalle onde uno sfigato che affoga te lo porti a casa' - PaolaSimonin : RT @GeMa7799: Immigrazione, Vittorio Feltri a Gherardo Colombo: 'Se recuperi dalle onde uno sfigato che affoga te lo porti a casa' - GeMa7799 : Immigrazione, Vittorio Feltri a Gherardo Colombo: 'Se recuperi dalle onde uno sfigato che affoga te lo porti a casa' - GraceDama : Immigrazione, Vittorio Feltri: 'Accoglierli tutti è un reato. Italia allo sbando, finiremo tutti aff***' - damonirella : Immigrazione, Vittorio Feltri: 'Accoglierli tutti è un reato. Italia allo sbando, finiremo tutti aff***' -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione Vittorio

LiberoQuotidiano.it

Leggo sui giornali di proprietà di industriali attacchi furibondi a Matteo Salvini ormai destinato a essere processato per aver frenato la invasione selvaggia dei migranti. Non ne sono stupito. La Leg ...Di Maio e la Tunisia, l’analisi di Folli e l’esigenza di affrontare il dossier in modo completo (non solo lato immigrazione) per evitare una destabilizzazione regionale devastante anche per l’immigraz ...