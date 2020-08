“Ilicic ha paura di far rimanere le proprie bambine orfane”: la confessione dell’amico (Di sabato 1 agosto 2020) Protagonista assoluto fino a febbraio, Josip Ilicic si è visto pochissimo dalla ripresa del campionato. Inizialmente si era parlato di un problema fisico, ma poi è sparito senza che l’Atalanta fornisse veri chiarimenti. Alcuni hanno pensato anche che il giocatore si stia preparando per la Champions League e teoricamente dovrebbe essere in Slovenia con il permesso del proprio club. Il Corriere della Sera ha citato Antonio Sivec, amico ed ex interprete di Ilicic ai tempi del Palermo. Sivec ha ipotizzato che il calciatore sia spaventato dalla possibilità che le sue bambine diventino orfane a causa del COVID, cosa che lui ha vissuto quando il padre morì per la guerra e lui aveva solo 7 mesi. Leggi su sportface

