Il virologo contro il Governo: “Navi quarantena? Costose e ideali per virus” (Di sabato 1 agosto 2020) Il virologo Massimo Clementi è critico con la scelta di Lamorgese per l’accoglienza dei migranti. Ricordando l’incubo della Diamond Princess. getty images Il virologoil virologo Massimo Clementi, Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, ricorda la vicenda Diamond Princess e si dice contrariato dalla scelta del Viminale di ospitare migranti contagiati sulle navi da crociera. Un passo indietro: sulla Diamond Princess, ancorata al porto di Yokohama per quasi un mese, su circa 3.700 passeggeri 705 sono rimasti contagiati dal virus nonostante tutto scoppiò a causa di pochissimi casi. Dunque la quarantena ha funzionato? Non molto, sostengono i ricercatori della Umeå University in Svezia: se la ... Leggi su chenews

NicolaPorro : ?? @VittorioSgarbi, bollato dal giornale unico del virus come “#negazionista”, è furibondo. In questo video replica… - Open_gol : Crisanti dopo il gesto di Salvini: «La mascherina serve. E se c’è una legge va rispettata, chi commette un’infrazio… - migiranoleruote : Si parte male. Di Rocco, n°1 Fci, s'improvvisa virologo e vanta improbabili successi contro il #Covid_19 : 'I turis… - Stefano5560 : Il virologo contro le navi quarantena: 'Ideali per il virus, scelta costosa e insensata' - Marco_Zum : Il virologo contro le navi quarantena: 'Ideali per il virus, scelta costosa e insensata' -

Ultime Notizie dalla rete : virologo contro Il virologo contro le navi quarantena: "Ideali per il virus, scelta costosa e insensata" AGI - Agenzia Italia Malato terminale, centese muore a 35 anni. A Cona gli avevano trovato anche il Covid

Il decesso dell’uomo, originario del Pakistan, sei settimane dopo il ricovero. Si abbassa l’età media delle persone contagiate CENTO. È morto a soli 35 anni dopo aver contratto una malattia che non gl ...

M5s, tutti contro tutti, c’è chi vuole la Lamorgese leader e togliere Rousseau a Casaleggio

M5s, che sta succedendo nei 5Stelle? La base è inferocita, si rende conto che non c’è futuro per molti di loro. Movimento 5Stelle, che sta succedendo? È ripresa, dopo una breve pausa, la corsa alla po ...

Il decesso dell’uomo, originario del Pakistan, sei settimane dopo il ricovero. Si abbassa l’età media delle persone contagiate CENTO. È morto a soli 35 anni dopo aver contratto una malattia che non gl ...M5s, che sta succedendo nei 5Stelle? La base è inferocita, si rende conto che non c’è futuro per molti di loro. Movimento 5Stelle, che sta succedendo? È ripresa, dopo una breve pausa, la corsa alla po ...