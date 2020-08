Il video imbarazzante di Meloni, che convive, e i suoi vestiti da sposa: 'Il governo salvi i matrimoni' (Di sabato 1 agosto 2020) "Il settore degli eventi e in particolare quello dei matrimoni è stato tra i più colpiti dall'emergenza Covid eppure è tra quelli di cui la politica finora si è occupata di meno in assoluto. Per ... Leggi su globalist

"Il settore degli eventi e in particolare quello dei matrimoni è stato tra i più colpiti dall'emergenza Covid eppure è tra quelli di cui la politica finora si è occupata di meno in assoluto. Per quest ...

Le imbarazzanti interviste nel video del “Milanese Imbruttito” sulla spiaggia di Gallipoli

La popolare pagina facebook “Il Milanese Imbruttito” ha pubblicato un video che documenta le interviste fatte a diversi bagnanti sulla spiaggia di Gallipoli. Le domande sono incentrate principalmente ...

