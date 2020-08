Il segno di Venere: curiosità e recensioni della commedia del 1955 con Sophia Loren e Franca Valeri cugine (Di sabato 1 agosto 2020) Presentato in concorso all’ottavo Festival di Cannes, Il segno di Venere è una commedia del 1955 diretta da Dino Risi. Va in onda su Raitre per celebrare i 100 anni della amatissima Franca Valeri (cliccando qui potete leggere il nostro articolo tributo all’attrice). In questa occasione, non ripercorreremo la trama. Vi basti sapere che le … L'articolo Il segno di Venere: curiosità e recensioni della commedia del 1955 con Sophia Loren e Franca Valeri cugine NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

nnnnonnon1 : RT @wonderful_g: #SpecialeFrancaValeri #VentagliDiParole “Old age ain’t no place for sissies”. _Bette Davis ?? Franca Valeri nel film “… - Decervelage : @NicolodiDaria È questo Il Segno di Venere? - IANVA : @NicolodiDaria @polasein500cc 'Il Segno Di Venere', meraviglioso! Cesira col paltò! - esset64 : @NicolodiDaria Il segno di Venere un capolavoro - faber_samir : RT @wonderful_g: #SpecialeFrancaValeri #VentagliDiParole “Old age ain’t no place for sissies”. _Bette Davis ?? Franca Valeri nel film “… -