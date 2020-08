Il “San Pio” conferma Mastella: c’è un nuovo positivo nel Sannio (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Azienda Ospedaliera “San Pio” ha confermato quanto anticipato in un post su facebook dal sindaco Clemente Mastella. L’ospedale cittadino ha infatti comunicato di aver processato in data odierna 33 tamponi, uno dei quali è risultato positivo. L’unico tampone positivo rappresenta un nuovo caso relativo a un soggetto residente nella provincia di Benevento, ricoverato presso la U.O.C. di Malattie Infettive – Area Covid del P.O. “G. Rummo”. L'articolo Il “San Pio” conferma Mastella: c’è un nuovo positivo nel Sannio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

