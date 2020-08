Il riconoscimento facciale è ovunque. Ecco cosa possiamo fare al riguardo. (Di sabato 1 agosto 2020) Il riconoscimento facciale, il software che mappa, analizza e quindi conferma l’identità di un volto in una fotografia o in un video, è uno dei più potenti strumenti di sorveglianza mai realizzati. Mentre molte persone interagiscono con il riconoscimento facciale semplicemente come un modo per sbloccare i propri telefoni o organizzare le proprie foto, il modo in cui le aziende e i governi lo usano avrà un impatto molto maggiore sulla vita delle persone. Quando si tratta di un dispositivo che possiedi o di un software che utilizzi, potresti essere in grado di disattivare o disattivare il riconoscimento facciale , ma l’ubiquità delle fotocamere rende la tecnologia sempre più difficile da evitare nella gestione ... Leggi su databaseitalia

Le mascherine per il viso ostacolano il riconoscimento facciale

