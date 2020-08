Il Papa ha scelto il suo personale segretario: è Don Fabio Salerno (Di sabato 1 agosto 2020) Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana riferisce il nome del nuovo segretario personale del Papa. Yoannis Lahzi Gaid giunge al termine del suo servizio. “Papa Francesco ha chiamato come suo segretario personale don Fabio Salerno, attualmente impiegato presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato”. Don Salerno, originario di … L'articolo Il Papa ha scelto il suo personale segretario: è Don Fabio Salerno proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

