Il padre di Britney Spears rompe il silenzio e attacca il movimento #FreeBritney: “Teorie complottiste” (Di sabato 1 agosto 2020) In una intervista con il New York Post, il padre di Britney Spears rompe il silenzio definendo il movimento #FreeBritney “una burla”, e aggiungendo che il mondo non ha assolutamente idea di cosa sia meglio per sua figlia, parlando di teorie complottiste da parte dei fan. Il padre di Britney Spears rompe il silenzio e... L'articolo Il padre di Britney Spears rompe il silenzio e attacca il movimento #FreeBritney: “Teorie complottiste” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Il padre di Britney Spears rompe il silenzio e attacca il movimento #FreeBritney: “Teorie complottiste” - zazoomblog : Britney Spears il padre rompe il silenzio: “Non sapete nulla ecco la verità” - #Britney #Spears #padre #rompe - domenico_ITA : Meglio Madonna e liberate Britney dal padre ?? - voilaloves : RT @SantaChiara5: Antonella Elia è la Britney Spears italiana, solo con Pietro al posto del padre. #TempationIsland - SantaChiara5 : Antonella Elia è la Britney Spears italiana, solo con Pietro al posto del padre. #TempationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : padre Britney Britney Spears, il padre rompe il silenzio: “Non sapete nulla, ecco la verità” Gossip e Tv Britney Spears, il padre rompe il silenzio: “Non sapete nulla, ecco la verità”

Parla il padre di Britney Spears. Da diversi giorni il caso della popstar è discusso a livello globale mentre sui social ha preso sempre più piede l’hashtag #FreeBritney. Al centro della vicenda c’è l ...

Britney Spears è in pericolo e ci sta lanciando dei messaggi di aiuto?

Un indizio riguardante Britney Spears ha allarmato i fan. La popstar, come noto, è da diverso tempo sotto il controllo legale del padre. Le eccessive proibizioni che le sono state imposte, hanno ...

Parla il padre di Britney Spears. Da diversi giorni il caso della popstar è discusso a livello globale mentre sui social ha preso sempre più piede l’hashtag #FreeBritney. Al centro della vicenda c’è l ...Un indizio riguardante Britney Spears ha allarmato i fan. La popstar, come noto, è da diverso tempo sotto il controllo legale del padre. Le eccessive proibizioni che le sono state imposte, hanno ...