Il nuovo elogio del New York Times all'Italia per la gestione dell'emergenza coronavirus (Di sabato 1 agosto 2020) La buona gestione dell'emergenza coronavirus ha portato l'Italia dall'essere un 'paria' globale a modello per il resto del mondo. Lo sottolinea il New York Times che torna sul 'caso Italia'. "Dopo un inizio con qualche inciampo, l'Italia ha consolidato e mantenuto i frutti di un duro lockdown nazionale attraverso un mix di vigilanza e competenze mediche dolorosamente acquisite", scrive il corrispondente dalla Capitale Jason Horowitz. L'articolo elogia gli sforzi fatti dal governo, "guidato da comitati scientifici e tecnici", mentre "medici locali, ospedali e funzionari sanitari raccolgono ogni giorno più di 20 indicatori sul virus e li inviano alle autorità regionali, che li inoltrano poi all'Istituto Superiore di ... Leggi su agi

La buona gestione dell'emergenza coronavirus ha portato l'Italia dall'essere un 'paria' globale a modello per il resto del mondo. Lo sottolinea il New York Times che torna sul 'caso Italia'. "Dopo un ...

