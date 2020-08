Il nodo della leadership dei 5 Stelle. Si allarga il fronte del direttorio. Crimi difende l’intesa sulle presidenze di Commissione. E la Taverna rilancia su un nuovo vertice collegiale (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo giorni di tensioni per il nodo commissioni, il capo politico di M5S Vito Crimi getta acqua sul fuoco per ristabilire la tranquillità tra i grillini. “Il Movimento 5 Stelle c’è unito e va avanti nel suo percorso”, ha spiegato il leader ad interim sulle critiche ricevute in questi giorni da alcuni parlamentari tra cui il deputato grillino Alessio Villarosa. “Siamo circa il 30% dei parlamentari e in questo momento abbiamo la presidenza di tredici commissioni su ventotto, se i numeri non mentono mi sembra che più o meno rispecchi le proporzioni” ha precisato Crimi sottolineando come le critiche siano assolutamente superate dai fatti ma ammettendo che “siamo quattro forze politiche e insieme abbiamo dovuto trovare la quadra”. Un accordo per ... Leggi su lanotiziagiornale

