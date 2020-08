Il New York Times elogia l’Italia: “Da epicentro dell’incubo coronavirus a modello che dà una lezione anche gli Usa” (Di sabato 1 agosto 2020) “L’Italia è passata dall’essere l’epicentro dell’incubo a un modello per il contenimento del coronavirus che dà lezione agli Stati Uniti e al resto del mondo”. Così scrive il New York Times in un lungo articolo scritto dal corrispondente da Roma in cui torna ad analizzare la gestione della pandemia da parte del nostro Paese, spiegando come sia riuscito a lasciarsi alle spalle la fase più critica dell’emergenza e lo status di posto da “evitare a tutti i costi”. Un vero e proprio elogio a sorpresa, quello del prestigioso quotidiano americano, che assurge l’Italia a modello per tutto il mondo. “Dopo un inizio incerto, l’Italia ha consolidato, o almeno mantenuto, i vantaggi ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : @RichardMardukas Il numero dei morti della Lombardia presa da sola è, in proporzione alla popolazione, esattamente… - GassmanGassmann : Opinion | Fascism: A Concern - The New York Times Consiglio la lettura di questo articolo(per chi parla inglese) ch… - NetflixIndia : Money Heist: Nairobi, Berlin, Denver, Tokyo, etc. Dard-E-Disco: London, Paris, New York, L.A., San Francisco. - Uby1990 : RT @Agenzia_Italia: Il nuovo elogio del New York Times all'Italia per la gestione dell'emergenza coronavirus - MikeZapMG : RT @cescon_maurizio: 'L'Italia è passata dall'essere un paria globale a un modello - per quanto imperfetto - di contenimento virale, dando… -

Ultime Notizie dalla rete : New York New York, anche il fratello di George Floyd alla marcia contro le violenze della polizia Il Fatto Quotidiano Coronavirus: "Nyt", Italia da paria a modello

New York, 01 ago 11:24 - (Agenzia Nova) - L’Italia è diventata un modello, seppure imperfetto, nelle politiche di contenimento del nuovo coronavirus. Lo scrive il quotidiano statunitense “New York ...

Da "paria" a modello globale: per il Nyt l'Italia è un esempio nella gestione della pandemia

Il New York Times ha pubblicato un articolo nel quale elogia il modello italiano di gestione dell’emergenza coronavirus, un cambio di rotta rispetto a quando si chiedevano se gli italiani sarebbero ri ...

New York, 01 ago 11:24 - (Agenzia Nova) - L’Italia è diventata un modello, seppure imperfetto, nelle politiche di contenimento del nuovo coronavirus. Lo scrive il quotidiano statunitense “New York ...Il New York Times ha pubblicato un articolo nel quale elogia il modello italiano di gestione dell’emergenza coronavirus, un cambio di rotta rispetto a quando si chiedevano se gli italiani sarebbero ri ...