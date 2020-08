Il Napoli comunica che Insigne è stato sostituito per un risentimento alla coscia sinistra (Di sabato 1 agosto 2020) Ha spaventato e non poco l’infortunio di Lorenzo Insigne che lo ha costretto a lasciare il campo zoppicando a pochi minuti dal termine della gara contro la Lazio, in vista della partita di Champions col Barcellona. Il Napoli ha reso noto tramite Twitter che il capitano Lorenzo Insigne è stato sostituito per un risentimento alla coscia sinistra, adesso si spera che possa recuperare per il Barcellona @Lor Insigne è stato sostituito per un risentimento alla coscia sinistra#NapoliLazio 3-1 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/CLmtUcVz4Y — Official SSC ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Napoli comunica Napoli-Lazio: la società biancoceleste comunica la formazione ufficiale casanapoli.net LIVE - Napoli-Lazio 2-1 (9' Fabian, 22' Immobile, 54' Insigne): si fa male Insigne!

87' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Parolo e Correa, dentro Anderson e Adekanye. 85' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Insigne e Zielinski, dentro Politano ed Elmas. 84' - Non ce la fa Insigne, ...

LIVE - Napoli-Lazio 2-1 (9' Fabian, 22' Immobile, 54' Insigne): Callejon vicino al gol

71' - CALLEJON! Azione spettacolare del Napoli. Cross di Insigne per Callejon, che calcia al volo a incrociare: palla di un soffio a lato. 69' - Giallo anche per Immobile. 68' - Manolas interviene dur ...

