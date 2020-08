Il Napoli: “Al San Paolo ci rivediamo la prossima stagione. Si apre il cassetto dei sogni per il Camp Nou” (Di sabato 1 agosto 2020) Il Napoli commenta la vittoria sulla Lazio al San Paolo sul suo sito web. “Finisce con un successo tondo e meritato l’ultimo atto del Campionato. Il Napoli batte la Lazio 3-1 e chiude in bellezza la marcia italiana. Adesso c’è l’avventura europea che riattacca il filo luminoso esattamente tra una settimana per l’ottavo di ritorno di Champions. Serata di calcio bello e giocato con verve da entrambe le squadre. Il Napoli apre con un bel sinistro di pennello disegnato da Fabian. La Lazio segna col suo bomber Immobile che pareggia il primato di gol in Serie A di Higuain. Poi gli azzurri vanno via spediti, prendono Campo e segnano prima con un rigore di Insigne e poi con l’ultima griffe di Politano. Al San Paolo ci ... Leggi su ilnapolista

