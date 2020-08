Il ministro della Salute firma l'ordinanza sull'obbligo di distanziamento sui mezzi di trasporto (Di sabato 1 agosto 2020) "E' giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato una nuova ordinanza ... Leggi su tg.la7

Tg3web : ?? Ordinanza del ministro della Salute #Speranza: sui treni resta l’obbligo di distanziamento di un metro. #Tg3 - InnovazioneGov : ?Il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la #digitalizzazione, @PaolaPisano_Min, ha firmato il decreto di adozi… - LaStampa : ULTIMA ORA ?? Bufera dopo il via libera del ministero dei Trasporti ai #Treni a pieno carico. In arrivo l’ordinanza… - Abocconetti : RT @expoitalyonline: Treni, sul distanziamento si torna indietro. Il governo a Trenitalia e Italo: «No ai convogli pieni» Dopo le polemiche… - nick__67 : RT @Agenzia_Ansa: Resta il #distanziamento sui #treni e l'obbligo di #mascherine: il ministro della salute @robersperanza ha firmato un'ord… -