Il Milan mette la ciliegina sul gran finale: 3-0 sul Cagliari, Ibra e Castillejo show (Di sabato 1 agosto 2020) Partita tra due squadre già proiettate sul futuro quella tra Milan e Cagliari, valida per l'ultima giornata di Serie A. Da un lato i rossoneri sono certi della partecipazione alla prossima Europa League, coi preliminari da superare, d'altro canto il Cagliari è pronto a gettarsi in un nuovo progetto, probabilmente targato Di Francesco, archiviando una stagione di alti e bassi. L'avvio sorride al Milan, Calhanoglu ispira e Leao-Ibra si rendono pericolosi: il vantaggio arriva però in modo... Leggi su 90min

news24_napoli : Il Milan mette la ciliegina sul gran finale: 3-0 sul Cagliari, Ibra e… - Bertolca10 : A San Siro finisce 3-0. Nella seconda parte di stagione il Milan mette a segno 9 vittorie e 3 pareggi. Imbattuto. #MilanCagliari - LIRossoNera : #Milan #SerieATIM #MilanCagliari #livornorossoneralive @MassimoLandi7 ???? Milan ?? Cagliari ????: intervento di Donnar… - LIRossoNera : #Milan #SerieATIM #MilanCagliari #livornorossoneralive @MassimoLandi7 ???? Milan ?? Cagliari ????: Donnarumma @gigiodonna1 mette in corner - MilanPress_it : 57' - #MilanCagliari 3-0 TRIS DEL MILAN! Bonaventura mette un pallone arretrato per Castillejo che in area si gira… -