Il gol più bello della carriera di Pelé, tre “sombreri” prima della rete [VIDEO] (Di domenica 2 agosto 2020) Il due agosto 1959 Pelè realizza il gol da lui definito il più bello della sua carriera. Lo siglò con la maglia del Santos, contro il Clube Atletico Juventus. Stadio ‘Rua Javari’ di San Paolo, campionato Paulista: il Santos stava già vincendo tre a zero. Pelé ricevette palla al limite dell’area, un dribbling e tre ‘sombreri’, prima di depositare la palla in rete. Un gol epico, in basso il VIDEO.L'articolo Il gol più bello della carriera di Pelé, tre “sombreri” prima della rete VIDEO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

acmilan : ?? Ibra vs Van Basten? Let the challenge begin! ?? Vota il gol più bello di #MilanCagliari su… - Inter : ??? | SPIDER MAN Gol dopo 5?0? secondi dal fischio d'inizio: è il più rapido di questo campionato ? 4? reti in que… - OptaPaolo : 38 & 302 - Zlatan #Ibrahimovic è il giocatore più anziano (38 anni e 302 giorni) nella storia della Serie A a giron… - Fabiodeciuceis : RT @sechesi: Ci son 2 modi per raccontare cosa sia stato José Maria #Callejon per il Napoli. Il primo è la voce del campo e torna utile un… - twnapolirumors : RT @sechesi: Ci son 2 modi per raccontare cosa sia stato José Maria #Callejon per il Napoli. Il primo è la voce del campo e torna utile un… -

Ultime Notizie dalla rete : gol più Grafico | La Juventus è la squadra più tifata d'Italia, seguono Milan e Inter Calcioblog.it