Il figlio che Berlusconi non ha mai avuto? L' insulto peggiore | Sallusti fa a pezzi il mercenario Renzi

Sul Giornale di sabato 1 agosto, Alessandro Sallusti dedica un ferocissimo editoriale a Matteo Renzi e alla sua Italia Viva: al centro dell'analisi l'ennesima piroetta del fu rottamatore, quella sul processo a Matteo Salvini. Prima "salvato" in commissione, poi spedito alla sbarra col voto in Senato: puro stile Renzi, insomma. E nella chiusa del suo fondo, Sallusti piazza il carico da novanta. "Fino a un po' di tempo fa da queste parti si diceva: Renzi è il figlio che Silvio Berlusconi non ha avuto. Alla luce dei fatti questo è il peggior insulto mai fatto al Cavaliere. I suoi figli naturali e politic, sono infinitamente migliori di questo mercenario", conclude Sallusti

Ultime Notizie dalla rete : figlio che Madre fa arrestare il figlio di 25 anni: “Se non gli davo i soldi per la droga erano botte” Fanpage.it Francesco Facchinetti, brutale aggressione in strada: "Figlio di putt***, devi morire". Poi gli sputi

Attimi di terrore per Francesco Facchinetti, al centro di un brutto episodio di cronaca che ha raccontato su Instagram: è stato vittima di una violentissima aggressione verbale. L'ex Dj Francesco ha s ...

Treni, Speranza: resta obbligatorio il distanziamento

Resta obbligatorio il distanziamento sui treni ad Alta Velocità. Lo stabilisce una ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che, a poche ore dal via libera del Mit all'utilizzo di tutti i ...

