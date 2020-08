Il coronavirus ‘assedia’ l’Europa. Contagi in aumento in Italia. In Francia 1.300 casi, allerta in Spagna e in Germania (Di sabato 1 agosto 2020) Il coronavirus continua a circolare in Europa. In Italia torna a crescere la curva dei Contagi, in Francia più di 1.300 casi per tre giorni consecutivi. Il coronavirus torna a preoccupare l’Europa, con il numero di casi in aumento in Italia, in Spagna, in Francia e in Germania. E le autorità locali non nascondono la preoccupazione per l’andamento della curva dei Contagi. coronavirus in Italia, il sistema tiene In Italia il grande problema è quello dei focolai presenti sul territorio. I dati evidenziano un aumento dei Contagi – inevitabile ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Il coronavirus ‘assedia’ l’Europa. Contagi in aumento in Italia. In Francia 1.300 casi, allerta in Spagna e in Germ… - Fusillide : RT @ritafrediani: Check out this article: Coronavirus, la pandemia assedia l'America Latina: cadono le teste dei Ministri mentre i governi… - ritafrediani : Check out this article: Coronavirus, la pandemia assedia l'America Latina: cadono le teste dei Ministri mentre i go… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus ‘assedia’