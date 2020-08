Il campo vicino casa diventa piantagione di marijuana (Di sabato 1 agosto 2020) ROCCAVERANO, Asti, Aveva una piantagione di marijuana nel terreno a due passi da casa: per questo un 28ennne di origini nepalesi residente a Roccaverano è stato arrestato dai Carabinieri del paese. I ... Leggi su gazzettadalba

eintags_fliege : RT @YourAbruzzo: Piccola curiosità! ?? La stazione osservativa di Campo Imperatore a 2150 m slm, è il più alto Osservatorio professionale in… - aandre34557 : Amo sono i conigli di tuo figlio allevati personalmente vicino al campo di angurie ? - MirkoAntico : RT @YourAbruzzo: Piccola curiosità! ?? La stazione osservativa di Campo Imperatore a 2150 m slm, è il più alto Osservatorio professionale in… - emozioninviaggi : RT @YourAbruzzo: Piccola curiosità! ?? La stazione osservativa di Campo Imperatore a 2150 m slm, è il più alto Osservatorio professionale in… - frmas94 : @gustatore Mi riferivo proprio a quelli, essendo più vicino all'ambito. Lungi da me volerne sapere di più, che si r… -

Ultime Notizie dalla rete : campo vicino

La Stampa

Ramarri avanti con Tremolada e Burrai si fanno riprendere da Gaetano. In semifinale Tesser affronterà la vincente della sfida Cittadella-Frosinone CREMONA. Ancora privo di una propria “casa”, costrett ..."È successo a tantissime persone, basta allontanarsi per qualche giorno, ad esempio per un ricovero ospedaliero, e ci si ritrova con i mobili fuori dalla porta e la casa occupata". Non programmano fer ...