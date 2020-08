Il Cagliari dà il benservito a Zenga, per lui rimorso o frecciata? “Non dovevo accettare quel contratto…” (Di sabato 1 agosto 2020) Walter Zenga non sarà l’allenatore del Cagliari nella prossima stagione. L’ex portiere di Inter e Nazionale, arrivato a stagione in corso in Sardegna per via dell’esonero di Maran, sembrava poter essere confermato dalla dirigenza rossoblu, perlomeno questo pareva trapelare fino a qualche giorno fa. Oggi, però, è arrivata la separazione ufficiale. Il presidente ha comunicato al tecnico di non voler proseguire con lui, tant’è che già iniziano a circolare le prime voci sul successore. Ai microfoni di Sky, Zenga ha ovviamente accettato la decisione, ma si è lasciato andare anche ad un’affermazione amara, un misto tra il rimpianto e la frecciata: “È nel diritto del presidente decidere di fare ciò che vuole. Se lo ha fatto, ha ... Leggi su calcioweb.eu

