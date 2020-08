I soldi del Recovery Fund alle donne: la proposta da Destra a Sinistra (Di sabato 1 agosto 2020) Una proposta che ha un consenso trasversale, investire le risorse che arriveranno dall’Europa per sostenere le donne, la categoria che più ha pagato la crisi del coronavirus in termini di occupazione. Da Destra a Sinistra, dalla Leu a Forza Italia, le rappresentati politiche sono d’accordo: utilizzare i soldi del Recovery Fund per incentivare l’occupazione femminile. I soldi del Recovery Fund alle donne: la proposta In prima linea su questo fronte non poteva non esserci la ministra delle Pari opportunità. Elena Bonetti, ministra di Italia Viva, legge i dati dell’Istat che raccontano di un Italia dove a giugno 80 mila ... Leggi su quifinanza

borghi_claudio : Attenzione: quanto detto da gualtieri sullo status di creditore privilegiato del recovery fund è di importanza capi… - AlbertoBagnai : Perfetto: ora basta fregnacce sul MES. Con un decimo di questi soldi si può tagliare del 30% l’IMU a tutti ed esent… - meb : I soldi del Mes sono disponibili da subito e hanno meno vincoli dei soldi del Recovery Fund che arriveranno solo ne… - MichiVulpi : RT @bravimabasta: Oggi ho avuto il grande onore di ricordare il #2agosto 1980 ascoltando le parole di Agide Melloni, l'autista del bus 37 s… - giusepp28331069 : RT @bravimabasta: Oggi ho avuto il grande onore di ricordare il #2agosto 1980 ascoltando le parole di Agide Melloni, l'autista del bus 37 s… -

Ultime Notizie dalla rete : soldi del La svolta: superstrada Sequals-Gemona e due trafori con i soldi del Recovery fund Il Gazzettino Luca e Marco, i wrestler di Mantova: «Il nostro sogno è un ring in America»

A vederli di persona viene subito voglia di ricordargli quanto sono belli e rassicuranti. Giusto per non farli arrabbiare. Nella realtà questi due ragazzoni, cresciuti all’ombra di Palazzo Te, sembran ...

ITALIA - Minaccia madre per avere soldi per droga. Arrestato 25enne a Roma

Un 25enne italiano, senza occupazione e con precedenti, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre dai Carabinieri della Stazione di Nettuno, con il support ...

A vederli di persona viene subito voglia di ricordargli quanto sono belli e rassicuranti. Giusto per non farli arrabbiare. Nella realtà questi due ragazzoni, cresciuti all’ombra di Palazzo Te, sembran ...Un 25enne italiano, senza occupazione e con precedenti, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre dai Carabinieri della Stazione di Nettuno, con il support ...