I soldati, le bare, la guerra Il dramma di Ilicic che ha smesso di giocare|Da Maribor all’Atalanta: fotostoria (Di sabato 1 agosto 2020) Il bomber della Dea ha smesso di giocare. Nessuna crisi con la moglie: la pandemia ha riaperto ferite nel suo cuore, dai morti di Bergamo alla guerra nei Balcani Leggi su corriere

Corriere della Sera

E di rispetto per un ragazzo che non si sa cosa abbia, ma che di sicuro sta soffrendo. «Ogni tanto lo chiamo per sapere come sta, ma adesso non mi ha risposto — racconta Antonio Sivec, che quando era ...L’Atalanta che trionfa nella notte di Valencia e scolpisce il suo nome nell’élite della Champions, lui che segna quattro gol, dribbling, serpentine, estasi tecnico sportiva, le suggestioni di Pallone ...