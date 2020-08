I soldati, le bare, la guerra Il dramma di Ilicic che ha smesso di giocare Foto Il dg Marino: Bergamo ti ama (Di sabato 1 agosto 2020) Il bomber della Dea ha smesso di giocare. Nessuna crisi con la moglie: la pandemia ha riaperto ferite nel suo cuore, dai morti di Bergamo alla guerra nei Balcani Leggi su corriere

Josip Ilicic è in Slovenia, per cercare di riprendersi assieme alla sua famiglia, da un malessere che gli impedisce di giocare. «Avevamo l’obiettivo di poter recuperare Ilicic per fine stagione per po ...Il Corriere della Sera oggi in taglio basso di prima pagina ritaglia uno spazio per il delicato momento di Josip Ilicic, titolando: "Così è svanito il fenomeno Ilicic". L’Atalanta che trionfa nella no ...