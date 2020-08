I nuovi contratti di tre attori di Grey’s Anatomy confermano che la serie non finirà presto? (Di sabato 1 agosto 2020) La notizia è che tre attori di Grey's Anatomy ormai da lungo tempo nel cast hanno rinnovato i rispettivi contratti. Ma una seconda notizia potrebbe essere letta tra le righe della durata degli stessi: Kim Raver, Camilla Luddington e Kevin McKidd (che è anche regista della serie oltre che interprete) hanno firmato nuovi contratti triennali al termine dei precedenti, legando ulteriormente il loro destino professionale al medical drama di ABC. Il fatto che ABC Studios abbia proposto contratti della durata di tre anni agli interpreti di Teddy Altman, Jo Wilson e Owen Hunt è indicatore del fatto che la rete spera di poter produrre Grey's Anatomy ancora per qualche anno, nonostante le voci di una fine imminente si facciano sempre ... Leggi su optimagazine

lucia_cornalba : Speriamo nel rinnovo dei contratti di Donnarumma , Romagnoli, Ibra e nuovi acquisti x riuscire il prossimo campion… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Già nella relazione di Inter Media and Co al 31 marzo, si parlava ufficialmente di 'una serie di possibili nuovi contratti… - KevinMoceo : RT @TGol61: I 65 milioni che Messi tra contratto e vari accessori incassa in Spagna, in Italia diventerebbero 100. Senza contare gli sponso… - Bubu_Inter : RT @marifcinter: Già nella relazione di Inter Media and Co al 31 marzo, si parlava ufficialmente di 'una serie di possibili nuovi contratti… - mr_kubra : RT @TGol61: I 65 milioni che Messi tra contratto e vari accessori incassa in Spagna, in Italia diventerebbero 100. Senza contare gli sponso… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi contratti Metalmeccanico, dall'1 agosto in vigore due nuovi contratti collettivi La Voce di Mantova Frumento tenero: varietà e nutrizione per le nuove filiere

La campagna 2020 del frumento tenero ha evidenziato, ancora una volta, quanto sia importante puntare sulla genetica e sulla nutrizione per ottenere risultati quanti-qualitativi in linea con le richies ...

Essilux e Safilo, la crisi vale ricavi: tagliati del 30%. «Estate in ripresa»

VENEZIA Giornata di semestrali per l’occhialeria veneta, ieri, e dunque di un primo toccare con mano le ripercussioni del lockdown, nell’assunto che il ciclone Covid-19 sia ormai quasi del tutto trans ...

La campagna 2020 del frumento tenero ha evidenziato, ancora una volta, quanto sia importante puntare sulla genetica e sulla nutrizione per ottenere risultati quanti-qualitativi in linea con le richies ...VENEZIA Giornata di semestrali per l’occhialeria veneta, ieri, e dunque di un primo toccare con mano le ripercussioni del lockdown, nell’assunto che il ciclone Covid-19 sia ormai quasi del tutto trans ...