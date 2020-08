I fondamentalisti islamici spagnoli non sono gli eredi dell’Eta (Di sabato 1 agosto 2020) sono giovani, emarginati e spesso molto arrabbiati con il resto della società, che non li riconosce e li taglia fuori da tutto: dall’istruzione migliore ai posti di lavoro più ambiti. Su di loro, in un certo senso, pesano le origini e un razzismo ancora diffuso che li identifica come «mori», in un’accezione negativa. E così, quando si presentano al colloquio per un impiego, per esempio, la provenienza dei familiari può diventare una zavorra e il fatto di chiamarsi Mohammed e non Juan può precludere una buona carriera e delle opportunità di vita diverse. La spirale di risentimento inizia così, e per alcuni finisce nel terrorismo. sono di origine maghrebina ma sono (anche) spagnoli, perché nati o cresciuti in Spagna. Non tutti, però, li ... Leggi su linkiesta

d0minius : I fondamentalisti islamici spagnoli non sono gli eredi dell’Eta - zazoomblog : I fondamentalisti islamici spagnoli non sono gli eredi dell’Eta - #fondamentalisti #islamici #spagnoli - toni08061963 : RT @giuliomeotti: Statua di Buddha di 1700 anni distrutta in Pakistan dai fondamentalisti islamici. Gli occidentali che distruggono statue… - RiccardoDeias : RT @giuliomeotti: Statua di Buddha di 1700 anni distrutta in Pakistan dai fondamentalisti islamici. Gli occidentali che distruggono statue… - AnselmiDanilo : RT @giuliomeotti: Statua di Buddha di 1700 anni distrutta in Pakistan dai fondamentalisti islamici. Gli occidentali che distruggono statue… -

Ultime Notizie dalla rete : fondamentalisti islamici I fondamentalisti islamici spagnoli non sono gli eredi dell’Eta Linkiesta.it ASIA/PAKISTAN - Si ferma la costruzione di un tempio indù dopo l'opposizione di gruppi islamici: in gioco la libertà religiosa

Islamabad (Agenzia Fides): “È un diritto fondamentale di ogni cittadino pakistano predicare e professare la propria religione liberamente, come prescritto dalla Costituzione del Pakistan. E' lecito ch ...

Dall’Oglio, un uomo contro gli opposti estremismi. Il commento di Cristiano

Paolo Dall’Oglio ha capito che predicare contro un estremismo voleva dire predicare contro l’altro, voleva dire tutelare le comunità cristiane dell’Oriente tutelando l’Islam popolare, naturalmente ape ...

Islamabad (Agenzia Fides): “È un diritto fondamentale di ogni cittadino pakistano predicare e professare la propria religione liberamente, come prescritto dalla Costituzione del Pakistan. E' lecito ch ...Paolo Dall’Oglio ha capito che predicare contro un estremismo voleva dire predicare contro l’altro, voleva dire tutelare le comunità cristiane dell’Oriente tutelando l’Islam popolare, naturalmente ape ...