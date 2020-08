I dati della Protezione Civile per il bollettino sul Coronavirus di oggi 1 agosto in Italia (Di sabato 1 agosto 2020) La situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Italia secondo i dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: ieri i positivi erano 379 sfiorando per il secondo giorno i 400 casi. oggi i morti sono 5 e i nuovi positivi sono 295. I casi totali sono 247.832, i guariti sono 200229 mentre oggi sono stati fatti 52883 tamponi. Le regioni a zero contagi sono la Provincia Autonoma di Trento, la Valle d’Aosta e la Basilicata. Per quanto riguarda il riparto regionale, in Lombardia ci sono 77 nuovi positivi di cui 33 soltanto a Milano e un morto; oggi nel Lazio invece si sono registrati 18 casi, di cui 3 sono casi di importazione: due casi del ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : dati della I dati della Protezione Civile per il bollettino sul Coronavirus di oggi 1 agosto in Italia next Dualismo Conte-Di Maio. La guerra di logoramento può far saltare il governo

La prova della spaccatura insanabile, la testimonianza di un M5s che non esiste più in quanto blocco unico, ce la forniscono gli stessi grillini. Che, a seconda della parrocchietta di appartenenza di ...

Brescia-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Si chiude oggi pomeriggio il campionato di Brescia e Sampdoria, le due squadre si affronteranno nel primo anticipo della 38ª giornata di Serie A: le Rondinelle daranno così l'arrivederci alla Serie A, ...

