I convocati di Sarri contro la Roma. Cristiano Ronaldo riposa per la Champions (Di sabato 1 agosto 2020) Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro la Roma. La notizia è l’assenza di Cristiano Ronaldo, che viene risparmiato per la Champions League al pari di De Ligt. Ci sono Chiellini e Ramsey. Ecco la lista nel dettaglio: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: Chiellin, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta Centrocampisti: Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Peeters Attaccanti: Cuadrado, Higuaín, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia Nonostante la minaccia di schierare l’Under 23, la Juventus di Sarri dovrebbe andare in campo con la versione migliore possibile ... Leggi su ilnapolista

