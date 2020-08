I 41 anni di Jason Momoa, il gigante sexy che ha occhi solo per la moglie (Lisa Bonet) (Di sabato 1 agosto 2020) Jason Momoa oggi spegne 41 candeline. Il divo, nato alle Hawaii il 1º agosto 1979, un metro e novantadue per 106 chili di muscoli, sorriso sornione e criniera selvaggia, fa sospirare signore e signorine di ogni età. Però non è su piazza. Nel 2017 ha sposato Lisa Bonet, dodici anni più di lui, ex moglie di Lenny Kravitz, ci ha fatto due figli (Lola Iolani e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha) e la ama alla follia: «Lisa mi piace da quando avevo otto anni e la guardavo in televisione, nella sitcom I Robinson», ha raccontato. Stanno insieme dal 2005. Si sono incontrati in un jazz club di New York grazie ad amici comuni. «Eravamo entrambi nel posto giusto al momento giusto. Io avevo i dreadlocks, lei aveva i dreadlocks. Mi sono girato, l’ho vista e sono rimasto senza parole». Da bambino contemplando la futura moglie in tv Jason diceva a sua madre: «Mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura». Lo fa davvero. Lo scorso gennaio, quando Lisa ai Golden Globe 2020 ha avuto freddo per via dell’aria condizionata, il marito si è tolto la giacca. Rimanendo l’unico in canotta in una stanza di maschi in smoking. https://twitter.com/ringer/status/1214006189517725697 Leggi su vanityfair

VanityFairIt : Buon compleanno all'attore Jason Momoa, interprete di Acquaman, che compie 41 anni. Qui l'oroscopo dei nativi del… - DRepubblicait : Tanti auguri a Jason Momoa che compie 41 anni col suo fascino 'wild' - Miss_Salander : RT @min_rolex: Dopo tre anni di università con studi improntati alla profonda conoscenza della storia delle arti nella loro totalità, posso… - dicchantrix : RT @min_rolex: Dopo tre anni di università con studi improntati alla profonda conoscenza della storia delle arti nella loro totalità, posso… - DRepubblicait : Jason Momoa compie 41 anni: tanti auguri a uno degli attori più desiderati di Hollywood [aggiornamento delle 01:00] -

Ultime Notizie dalla rete : anni Jason I 41 anni di Jason Momoa, il gigante sexy che ha occhi solo per la moglie (Lisa Bonet) Vanity Fair.it Tanti auguri a Jason Momoa che compie 41 anni col suo fascino 'wild'

I tratti non mentono: nel volto di Jason Momoa, 41 anni il 1 agosto, si riconoscono quelli dei nativi americani (ereditati dalla madre) e quelli dei nativi hawaiani (ereditati dal padre). E probabilme ...

Here Comes The Flood: Jason Bateman in trattativa per la regia del film Netflix

In attesa dell’ultima stagione di Ozark, Jason Bateman sta trattando con Netflix per dirigere il film originale Here Comes The Flood Sono passati cinque anni da quando Jason Bateman, vincitore dell’Em ...

I tratti non mentono: nel volto di Jason Momoa, 41 anni il 1 agosto, si riconoscono quelli dei nativi americani (ereditati dalla madre) e quelli dei nativi hawaiani (ereditati dal padre). E probabilme ...In attesa dell’ultima stagione di Ozark, Jason Bateman sta trattando con Netflix per dirigere il film originale Here Comes The Flood Sono passati cinque anni da quando Jason Bateman, vincitore dell’Em ...