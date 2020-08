Humberto Maschio non ha dubbi: “Messi è meglio di Di Stefano, Pelé, Maradona e Cruyff” (Di sabato 1 agosto 2020) Messi il migliore di tutti i tempi. Questo in sintesi il parere di Humberto Maschio, ex storico calciatore argentino naturalizzato anche italiano. Parlando al Clarin, l''87enne non ha avuto dubbi nell'eleggere La Pulce del Barcellona il giocatore più forte di tutti i tempi. Anche meglio di mostri sacri del passato.Messi meglio Di Stefano, Pelé, Maradona, Cruyffcaption id="attachment 897863" align="alignnone" width="594" Lionel Messi (Getty Images)/caption"Ho visto Di Stefano, Pelé, Maradona e Cruyff, li ho visti tutti, ma Messi è il migliore", ha detto Maschio. "Ho giocato contro alcuni di loro e confermo che Messi è il migliore. Un tempo questi erano senza dubbio ... Leggi su itasportpress

