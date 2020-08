«Ho qui il tuo bambino»: amante incinta dello sposo interrompe il matrimonio. Video choc su TikTok (Di sabato 1 agosto 2020) Colpo di scena a un matrimonio, dove una donna si è presentata all’improvviso interrompendo la cerimonia e urlando di essere incinta dello sposo. Il Video è finito su TikTok attirando l’attenzione del web. Nella clip di 33 secondi si vede anche la reazione della sposa e di tutti gli ospiti presenti. Il tutto mentre il pastore stava leggendo i voti alla coppia. «Anthony! Fai finta di non conoscermi? Non hai preso la tua medicina oggi? Anthony, so che mi senti! Ti comporti come se non mi conoscessi … Ho qui il tuo bambino!», ha urlato la donna prima di essere allontanata dalla figlia della sposa. Il filmato dell’incidente è diventato virale su TikTok. Realizzato a Detroit, ... Leggi su newscronaca.myblog

