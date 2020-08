Ha senso infettare giovani sani per velocizzare il vaccino contro Covid-19? (Di sabato 1 agosto 2020) (foto: Leonardo Fernandez Viloria/Getty Images)Quelli di Edward Jenner erano tempi più semplici. Si poteva infettare il figlio del proprio giardiniere con il vaiolo bovino, attendere che la malattia facesse il suo corso, e poi tornare a infettarlo (o meglio inocularlo) con il vaiolo umano. E ritrovarsi di colpo ad aver inventato una delle più efficaci procedure mediche della storia. Oggi in molti storcerebbero il naso di fronte a un esperimento così spregiudicato. O almeno, lo avrebbero fatto fino allo scorso anno, perché con il pianeta in spasmodica attesa di un vaccino contro Covid 19, c’è chi preme per un ritorno alle origini: perché non infettare un certo numero di volontari, e vedere se i candidati vaccini in fase di sviluppo sono efficaci e sicuri ... Leggi su wired

"Abbiamo ancora molto più virus in casa, che circola tra gli italiani, di quanto ne sta arrivando da fuori. Quindi è un discorso che ha poco senso, serve essere capaci di stabilire presidi di sorvegli ...

Eleonora Brigliadori continua ad attaccare il governo sui social. Dopo aver alimentato e diffuso diverse bufale sul coronavirus nelle scorse settimane, l’ormai ex attrice è tornata alla carica con un ...

