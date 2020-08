Guardiola cerca rinforzi per il centrocampo. Offerta per un giocatore del Bayern (Di sabato 1 agosto 2020) Il Manchester City nelle prossime due stagioni giocherà regolarmente la Champions League. Una decisione che cambia eccome i piani del club e spinge Guardiola e la società ad investire ancora di più in vista del prossimo anno.MANCHESTER CITY SU THIAGO ALCANTARAcaption id="attachment 332898" align="alignnone" width="300" Thiago Alcantara (Getty Images)/captionUno dei reparti in cui il City vorrebbe rinforzarsi è il centrocampo. Secondo le indiscrezioni raccolte da Le10Sport l'ex allenatore del Barcellona avrebbe messo nel mirino quello che è stato un suo giocatore al Barcellona e poi anche al Bayern Monaco: Thiago Alcantara. Non sarà facile però strappare il centrocampista dalla squadra bavarese e il City dovrà fare i conti anche con il Liverpool, da tempo ... Leggi su itasportpress

