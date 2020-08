Grounded è già un successo: la microscopica avventura di Obsidian ha superato il milione di giocatori (Di sabato 1 agosto 2020) Quando Obsidian Entertainment, noti maestri degli RPG, annunciarono lo sviluppo di Grounded, un survival game, molti fan ne rimasero basiti. Fortunatamente, l'incredulità e lo scetticismo non sono stati sufficienti ad allontanare i giocatori da questo piccolo, ma interessante esperimento.Nella giornata di oggi, infatti, Xbox ha rivelato che Grounded ha raggiunto e superato il milione di giocatori dalla sua pubblicazione in Early Access su Xbox Game Pass e Steam, avvenuta lo scorso 28 luglio. Ciò significa che il traguardo è stato raggiunto in poco più di tre giorni.L'annuncio è stato diffuso tramite Xbox Wire, nel quale viene anche confermato l'arrivo di un nuovo aggiornamento, previsto per il prossimo 27 agosto.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Grounded è già un successo: la microscopica avventura di #Obsidian ha superato il milione di giocatori. - Asgard_Hydra : Grounded, esordio in grande stile: già 1 milione di giocatori, update in arrivo - GamingTalker : Grounded è già un successo, più di un milione di giocatori raggiunti, update in arrivo - Teomanson : Ho provato #Grounded ed é peggio del poco che già mi aspettavo. Sa proprio di gioco realizzato con 10$ di scarto, t… - myreviews_it : Grounded: successo clamoroso già dal debutto - -

Ultime Notizie dalla rete : Grounded già Coronavirus, Lufthansa: aerei a terra per mesi e rischio 10 mila esuberi Corriere della Sera