Gravina: “Vorrei rivedere i tifosi sugli spalti. Priorità al via del campionato” (Di sabato 1 agosto 2020) In molti hanno espresso la loro perplessità sul continuare a giocare in Serie A senza tifosi. Il calore del pubblico è un elemento importante e lo spettacolo ne risente. Il tema è ancora da definire, perché non si esclude un ritorno degli appassionati negli stadi.caption id="attachment 936421" align="alignnone" width="1024" Gravina (Getty Images)/captionSPERANZAIl presidente della Figc Gabriele Gravina racconta le sue impressioni su questo tema delicato nel corso della trasmissione Rai "Dribbling": "È un auspicio, un augurio quello di rivedere i tifosi allo stadio. Il calcio senza pubblico manca di anima, quando noi produciamo spettacolo è evidente che il fruitore dello spettacolo sia fondamentale. Ma dobbiamo convivere con l'evoluzione di questo virus e questa ... Leggi su itasportpress

