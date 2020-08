Gravina: «Ripartenza il 12 settembre? Impossibile. Playoff? Il calcio ha bisogno di novità» (Di sabato 1 agosto 2020) Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Rai 2 nel corso della puntata di Dribbling: queste le sue parole Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Rai 2 nel corso della puntata di Dribbling: queste le parole del numero uno della FIGC. Ripartenza – «Ripartenza della Serie A? Ci confronteremo a breve, ne parleremo insieme per costruire le condizioni sapendo che abbiamo degli obblighi da incastrare. Dobbiamo tenere conto anche della chiusura anticipata per permettere alla nostra Nazionale di prepararsi all’Europeo. Dobbiamo incastrare anche le coppe internazionali e le amichevoli dell’Italia, dobbiamo creare un calendario che non penalizzi il prossimo campionato». 26 settembre – «Non è un problema di una settimana. Il problema è mettere insieme ... Leggi su calcionews24

