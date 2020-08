Gravina lunedì tornerà all’attacco con il governo per il ritorno del pubblico allo stadio (Di sabato 1 agosto 2020) Il ministro dello Sport Spadafora ieri ha risposto a Dal Pino sulla questione del ritorno del pubblico negli stadi. Ha escluso una riapertura parziale, almeno in questo momento. Ma la Lega non molla. E Gravina tornerà all’attacco lunedì, scrive il Corriere dello Sport. “Lunedì, comunque, Gravina proverà a riallacciare il dialogo facendo capire che la programmazione per il 2020-21 va fatta ora e non è ulteriormente rinviabile. Fosse dipeso da Serie A e Federcalcio la gente avrebbe ripopolato le tribune da almeno venti giorni, anche perché adesso gli abbonati agiranno per ottenere i rimborsi delle gare non godute e, in generale, per le società si stima una perdita netta media pari al 14% del fatturato totale“. Del resto, l’amministratore della Lega ... Leggi su ilnapolista

