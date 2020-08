Grave lutto per Roberto Baggio, morto il padre Florindo (Di sabato 1 agosto 2020) Roberto Baggio, ex calciatore della nazionale italiana, ha oggi pianto la scomparsa del padre Florindo, all’et&aGrave; di 88 anni. Il padre del “Divin Codino” &eGrave; morto a Caldogno, in provincia di Vicenza, dove era ricoverato per il peggiorare della sue condizioni di salute. Scomparso Florindo Baggio, il padre del grande Roberto Florindo Baggio avrebbe voluto che i suoi figli fossero ciclisti, come ha raccontato una volta Roberto Baggio, che sarebbe invece diventato una star del calcio mondiale. Il campione, sesto di 8 fratelli, era molto legato al padre, la cui salute ... Leggi su thesocialpost

