Grave lutto per Baggio, è morto il papà Florindo (Di sabato 1 agosto 2020) Roberto Baggio piange il pap&aGrave; Florindo, spentosi questa mattina a 88 anni a Caldogno, il paese in provincia di Vicenza dove la famiglia ha sempre vissuto e dove il futuro Pallone d'Oro ha dato i primi ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Grave lutto per #Baggio, è morto a 88 anni il papà Florindo - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Grave lutto per #Baggio, è morto a 88 anni il papà Florindo - igorducati : RT @Gazzetta_it: Grave lutto per #Baggio, è morto a 88 anni il papà Florindo - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Grave lutto per Roberto #Baggio. Questa mattina a Caldogno si è spento il papà Florindo, all’età di 89 anni. La nostr… - walnut_85 : RT @CalcioPillole: Grave lutto per Roberto #Baggio. Questa mattina a Caldogno si è spento il papà Florindo, all’età di 89 anni. La nostr… -