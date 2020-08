“Grande pirla”: Serginho si congratula con Andrea Pirlo, errore voluto? (Di sabato 1 agosto 2020) Si è trattato di un errore voluto o no? E’ questo la domanda che un po’ tutti si sono posti non appena l’ex calciatore del Milan Serginho ha commentato l’ufficialità di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus U23. Il brasiliano ha infatti scritto “Grande pirla“, con molte emoticons a richiamare i colori rossoneri. Non è chiaro se sia stata una clamorosa gaffe o effettivamente un errore. Fatto sta che la carriera da allenatore di Andrea Pirlo è cominciata in maniera piuttosto inusuale. View this post on Instagram Oggi inizia una nuova avventura. La passione e l’ambizione sono quelle di sempre e sono pronto a condividerle con il mio giovane team! ... Leggi su sportface

Ramy_Milanista : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, la gaffe di #Serginho: 'Grande pirla'. Il brasiliano posta un messaggio di congratulazioni dopo la firma di… - frencis7 : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, la gaffe di #Serginho: 'Grande pirla'. Il brasiliano posta un messaggio di congratulazioni dopo la firma di… - infoitsport : Juventus, la gaffe di Serginho: 'Grande pirla' - Sportmediaset - Rouch198830 : @Sport_Mediaset Non era una gaffa....era proprio un grande pirlA - Davide_kun85 : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, la gaffe di #Serginho: 'Grande pirla'. Il brasiliano posta un messaggio di congratulazioni dopo la firma di… -

Ultime Notizie dalla rete : “Grande pirla”